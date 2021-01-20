Россиянина задержали в бразильском аэропорту за попытку провоза 200 животных

Россиянина, пытавшегося вывезти из Бразилии более 200 животных, задержали в аэропорту Сан-Паулу. Об этом сообщает портал R7.

Отмечается, что 35-летний задержанный — биолог, вылетавший в Санкт-Петербург. Россиянин пытался провезти в багаже и ручной клади пойманных им 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек, а также более 100 беспозвоночных животных.

Биолога уже задерживали за провоз животных в 2017 году. С тех пор россиянин находился под наблюдением бразильских властей.

