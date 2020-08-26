Россиянина арестовали в США по обвинению в попытке киберпреступления

Ещё один гражданин РФ арестован в США. Как сообщили в американском Минюсте, это 27-летний Егор Крючков.

Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании в Неваде: россиянин якобы пообещал ему миллион долларов за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть предприятия.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Его арестовал в Лос-Анджелесе 22 августа.

Посольство РФ в США уже в курсе произошедшего и обещает предоставить задержанному консульско-правовое содействие, передаёт RT.

