Россиянина арестовали в США по обвинению в попытке киберпреступления
Ещё один гражданин РФ арестован в США. Как сообщили в американском Минюсте, это 27-летний Егор Крючков.
Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании в Неваде: россиянин якобы пообещал ему миллион долларов за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть предприятия.
Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Его арестовал в Лос-Анджелесе 22 августа.
Посольство РФ в США уже в курсе произошедшего и обещает предоставить задержанному консульско-правовое содействие, передаёт RT.
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