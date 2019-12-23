Россиянин женился и задушил жену через 10 дней

На Камчатке задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 27-летней супруги. При этом в браке они успели прожить 10 дней.

Расправа произошла 17 декабря в Вилючинске. Конфликт между молодоженами вспыхнул после того, как жертва обнаружила в телефоне супруга переписку с другой женщиной.

Взбешенный вторжением в свою личную жизнь мужчина набросился на жену и задушил ее. Затем он попытался избавиться от тела, утопив его в озере Вилюй, однако был задержан с поличным, сообщает «Свободная пресса».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

