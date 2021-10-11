Россиянин умер на отдыхе в Турции

Российский турист умер во время отдыха в Турции, сообщает пресс-служба Генерального консульства России в Анталье.

В сообщении говорится, что гражданин РФ 1977 года рождения прибыл в Анталью с семьей, причины его смерти устанавливаются.

Ранее в Турции водитель туристического автобуса, перевозивший российских туристов из Самарской области, совершил аварию, в результате которой три человека погибли и ещё 19 пострадали, сообщает телеканал «360».

