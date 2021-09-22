Россиянин получил два года колонии за финансирование террористов в Сирии
Суд признал гражданина России Ибрагима Толешова виновным по статье «финансирование терроризма», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что по просьбе жителя Дагестана россиянин в течение трёх лет переводил деньги на банковскую карту участника действующей в Сирии террористической организации, которая запрещена в РФ.
По решению суда Толешов проведёт два года в колонии общего режима.
Что касается жителя Дагестана, по просьбе которого осуществлялись переводы, то в отношении него возбуждено два уголовных дела.
Ранее сотрудники ФСБ арестовали в Москве двух главарей и пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», передаёт ОТР.
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