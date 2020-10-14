Россиянин погиб в Турции, задавленный окном

Следственный комитет России открыл уголовное дело в связи с гибелью гражданина РФ в одном из отелей Турции. 58-летнего жителя Татарстана зажало в оконном проеме, информирует ведомство на своём сайте.

Трагедия случилась 29 октября в городе Манавгат. Россиянин захотел закрыть мансардное окно в своём номере из-за шума на улице. Однако оно опустилось автоматически и придавило постояльца, отчего он задохнулся.

Погибший отдыхал в Турции вместе с родными. Бездыханное тело обнаружили вечером жена с дочерью, когда вернулись с вечернего развлекательного мероприятия. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность оконной системы, отмечают «Известия».

В июле турист из России погиб в Турции, когда на спор прыгнув в море с высокой скалы.

