Россиянин погиб при полете на параплане в Турции

Россиянин Максим Кузин погиб, упав на скалистый участок с параплана в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в курортном городе Мугла. Кузин начал полет на высоте 1,2 км.

Спасательные службы установили, что мужчина умер на месте. Тело россиянина было доставлено в больницу на вертолете.




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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Турция
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