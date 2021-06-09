Россиянин погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

В сирийской провинции Хасеке произошел подрыв бронеавтомобиля российской военной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел при проверке маршрута патрулирования, причиной стало неустановленное взрывное устройство. Один военнослужащий погиб на месте, еще трое получили травмы. Их жизни вне опасности.

В сообщении Министерства обороны России указано, что семье погибшего будет оказана необходимая материальная помощь и поддержка. Детали происшествия уточняются.

