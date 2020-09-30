Россияне с 35 тоннами гашиша задержаны в Испании
Национальная полиция Испании задержала российско-болгарскую группировку, незаконно перевозившую 35 тонн гашиша.
Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование по делу о перевозке крупных партий наркотика велось с 2019 года. За пять дней испанские полицейские перехватили четыре парусника с запрещённым грузом. В ходе операции задержали девятерых россиян и двух жителей Болгарии.
Отмечается, что операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по морю стала самой крупной в истории Испании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru