Россияне с 35 тоннами гашиша задержаны в Испании

Национальная полиция Испании задержала российско-болгарскую группировку, незаконно перевозившую 35 тонн гашиша.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование по делу о перевозке крупных партий наркотика велось с 2019 года. За пять дней испанские полицейские перехватили четыре парусника с запрещённым грузом. В ходе операции задержали девятерых россиян и двух жителей Болгарии.

Отмечается, что операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по морю стала самой крупной в истории Испании.



