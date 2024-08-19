Россияне пострадали в аварии с автобусом в Литве

Следовавший из Риги в Калининград автобус перевернулся на территории Литвы. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на спасательную службу.

ЧП произошло в приграничном Шакяйском районе. По данным портала, в автобусе находились 47 пассажиров. После аварии 26 человек доставили в больницу. Известно, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области, в результате ДТП в Литве пострадали россияне. Их число не уточняется. Региональное агентство по международным и межрегиональным связям связалось с посольством РФ в Вильнюсе и выясняет детали ЧП. Калининградские власти планируют оказать помощь пострадавшим, пишет RT.

«Координация всей необходимой помощи ведется через посольство РФ в Литве, региональное правительство готово оказать все необходимое содействие», — подчеркнули в правительстве.

