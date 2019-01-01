Происшествия
Инцидент, который оценивается как террористический акт, произошел в пятницу вечером на пешеходной улице Виктора Гюго.
Россияне не пострадали при взрыве на улице Виктора Гюго в Лионе
24 мая20:17
Посольство России во Франции пока не обладает информацией о наличии граждан РФ среди пострадавших после взрыва, произошедшего в Лионе, передает ТАСС.
Инцидент, который оценивается как террористический акт, произошел в пятницу вечером на пешеходной улице Виктора Гюго.
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Фото: twitter.com/prefetrhone
ТЕГИ:Франция