Россиян предупредили о новой вредоносной рассылке
Сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили новую вредоносную рассылку якобы от имени одного из финансовых регуляторов, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в письме содержится вредоносный архив с паролем, на самом деле являющийся ПО для удалённого доступа.
«Рассылка началась в 23:30 29 сентября 2021 года, было зафиксировано более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения», - отметили эксперты «Лаборатории Касперского»
Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что для защиты своих персональных данных россиянам следует сократить пользование соцсетями и установить на гаджеты VPN-программу, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в московской школе
- Зеленский попросил Эрдогана поговорить с Путиным о военнопленных украинцах
- «Абсолютная глупость». Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ
- Законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей внесли в Госдуму
- Красноярские торговые сети предупредили о возможном дефиците лапши «Доширак»
- КПРФ заявила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой
- Россиян предупредили о новой вредоносной рассылке
- Крыша жилого дома загорелась в Тюмени
- ФСБ: Главред The Insider Доброхотов нелегально сбежал на Украину
- Театральный критик объяснил уход Ширвиндта из Театра сатиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru