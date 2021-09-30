Россиян предупредили о новой вредоносной рассылке

Сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили новую вредоносную рассылку якобы от имени одного из финансовых регуляторов, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в письме содержится вредоносный архив с паролем, на самом деле являющийся ПО для удалённого доступа.

«Рассылка началась в 23:30 29 сентября 2021 года, было зафиксировано более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения», - отметили эксперты «Лаборатории Касперского»

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что для защиты своих персональных данных россиянам следует сократить пользование соцсетями и установить на гаджеты VPN-программу, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КиберпреступностьХакерыИнтернетВирусЛаборатория Касперского
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры