Россиян не было в самолете, разбившемся в Казахстане

Граждан Российской Федерации, по оперативным данным, не было на борту самолёта, попавшего в аварию при вылете из Алма-Аты в Казахстане. Об этом информирует генеральное консульство России в этом городе. Там пояснили, что данные могу поменяться, поскольку пока невозможно вычленить из общего списка пассажиров тех, которые имеют вид на жительство, передает RT.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 14 человек из 95, которые находились на борту. Самолёт авиакомпании Bek Air практически сразу после отрыва от земли при взлёте потерял высоту, пробил бетонное ограждениеи врезался в двухэтажное здание.

Оперативно начались спасательные работы, возгорания не было, передает РИА ФАН. Организована эвакуация людей. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин создана комиссия, во главе с вице-премьером, которая на месте ЧП займется установлением причин катастрофы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных в происшествии, если таковые будут определены.

