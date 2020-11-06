Россиян начали штрафовать за нарушение масочного режима в лифте
Роспотребнадзор Свердловской области выписал первый протокол о нарушении масочного режима в лифте жилого дома, сообщили Ura.ru в пресс-службе ведомства.
В рамках массового рейда, в котором участвовали чиновники, сотрудники полиции и Роспотребнадзора, было выписано 20 протоколов, в том числе один на гражданина, который находился в лифте без защитной маски. За это нарушение статья КоАП РФ предусматривает для физлиц штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
С 28 октября масочный режим введён по всей России. Все жители страны обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Свердловская область занимает пятое место в стране по количеству заразившихся - 37 895 человек, в том числе 282 за последние 24 часа. 30 001 пациент выздоровел, 815 умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Полицейские ликвидировали притон в центре Москвы
- СМИ: в Гааге задержали мужчину с острым предметом в школе
- Путин выделил на поддержку Росцирка почти 150 миллионов рублей
- Россиян начали штрафовать за нарушение масочного режима в лифте
- Российские тесты на коронавирус получили все страны СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru