Россиян начали штрафовать за нарушение масочного режима в лифте

Роспотребнадзор Свердловской области выписал первый протокол о нарушении масочного режима в лифте жилого дома, сообщили Ura.ru в пресс-службе ведомства.

В рамках массового рейда, в котором участвовали чиновники, сотрудники полиции и Роспотребнадзора, было выписано 20 протоколов, в том числе один на гражданина, который находился в лифте без защитной маски. За это нарушение статья КоАП РФ предусматривает для физлиц штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

С 28 октября масочный режим введён по всей России. Все жители страны обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Свердловская область занимает пятое место в стране по количеству заразившихся - 37 895 человек, в том числе 282 за последние 24 часа. 30 001 пациент выздоровел, 815 умерли.