Российскую актрису госпитализировали из театра Чехова

Российскую актрису Софию Петрову госпитализировали после того, как она потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом 28 февраля сообщает Пятый канал.

Прибывшие на место медики поставили 28-летней Петровой предварительный диагноз – коллапс (острая форма сердечно-сосудистой недостаточности с потерей сознания и риском смерти).

София Петрова была занята в таких постановках театра как «Женитьба Бальзаминова», «Маленький принц» и «Женитьба».

