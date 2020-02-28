Российскую актрису госпитализировали из театра Чехова
28 февраля 202016:24
Российскую актрису Софию Петрову госпитализировали после того, как она потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом 28 февраля сообщает Пятый канал.
Прибывшие на место медики поставили 28-летней Петровой предварительный диагноз – коллапс (острая форма сердечно-сосудистой недостаточности с потерей сознания и риском смерти).
София Петрова была занята в таких постановках театра как «Женитьба Бальзаминова», «Маленький принц» и «Женитьба».
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