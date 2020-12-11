Российского футбольного арбитра пожизненно отстранили за договорной матч

Футбольный арбитр Максим Матюнин получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорного матча, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В контрольно-дисциплинарном комитете РФС рассказали, что признаки нечестной игры были выявлены в противостоянии клубов «Чайка» (Песчанокопское) и «Армавир», которые встречались в рамках 1/32 финала Кубка России сезона 2018/19.

В результате расследования было установлено, что исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян договорился с судьей Максимом Матюниным, который несколько раз намеренно ошибся в пользу хозяев поля, за что позже незаконно получил денежные средства от Баяна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в соответствии с Дисциплинарным регламентом было принято пожизненно отстранить от любой, связанной с футболом, деятельности как Матюнина, так и Баяна, а результат матча аннулировать, присудив ФК «Чайка» техническое поражение со счетом 0:3.



Матч «Чайка» - «Армавир» прошёл 22 августа 2018 года. Игроки клуба из Песчанокопского победили со счётом 2:0, однако на следующей стадии Кубка России проиграли махачкалинскому «Анжи» (1:2) и вылетели из турнира.



В настоящее время «Чайка» участвует в чемпионате Футбольной национальной лиги РФ, а «Армавир» лишился статуса профессионального клуба из-за финансовых проблем.

