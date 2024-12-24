Российское судно потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром
Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром. Об этом пишет испанское издание Español.
По его данным, Ursa Major потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран после взрыва в машинном отделении.
«Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое... до сих пор числятся пропавшими без вести», — указано в материале.
Издание отмечает, что судно под флагом РФ вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.
Ранее в Санкт-Петербурге в акватории Большой Невки затонул пассажирский теплоход «Джульетта», находившийся на причале. Никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru