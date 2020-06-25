Российское рыболовное судно село на мель у берегов Норвегии
Российский рыболовецкий траулер с 35 людьми на борту сел на мель в районе острова Арнойя у берегов норвежской губернии Тромс. Об этом сообщили местные СМИ, передаёт ТАСС.
По имеющимся данным, на судно поступает вода.
Речь идёт о судне «Кокшайск», рядом с траулером находятся два норвежских судна. К месту происшествия вылетел вертолёт со спасателя на случай, если понадобится эвакуировать людей.
Данные о траулере подтверждаются по сервису VesselFinder. Там также указано, что судно село на мель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru