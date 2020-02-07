Российский траулер ушел под воду у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер утонул возле берегов Эстонии, члены экипажа были спасены.
Судно подал сигнал бедствия в 23:40, в тот момент оно находилось примерно в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о неполадках в рулевом управлении, при этом два отсека судна были затоплены.
Затем траулер ушел в дрейф, отключилось электричество. Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. Отмечается, что все они – граждане России, передает RT.
Также в спасательной операции принимали участие Центр морской охраны Эстонии, а также финские спасательные группы.
В результате инцидента пострадали двое россиян, они были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, уточняет Газета.ру
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