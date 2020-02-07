Российский траулер ушел под воду у берегов Эстонии

Судно подал сигнал бедствия в 23:40, в тот момент оно находилось примерно в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о неполадках в рулевом управлении, при этом два отсека судна были затоплены.

Затем траулер ушел в дрейф, отключилось электричество. Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. Отмечается, что все они – граждане России, передает RT.

Также в спасательной операции принимали участие Центр морской охраны Эстонии, а также финские спасательные группы.

В результате инцидента пострадали двое россиян, они были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки, уточняет Газета.ру

