Российский суд выписал Google штраф на 3 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что штраф был наложен за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы. Размер административного штрафа - три миллиона рублей.
Ранее поисковый сервис Google объявил, что самыми популярными запросами россиян в 2020 году стали темы, связанные с коронавирусом, выборами в США и поправками в Конституцию РФ, сообщает Ura.ru.
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