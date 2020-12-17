Российский суд выписал Google штраф на 3 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что штраф был наложен за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы. Размер административного штрафа - три миллиона рублей.

Ранее поисковый сервис Google объявил, что самыми популярными запросами россиян в 2020 году стали темы, связанные с коронавирусом, выборами в США и поправками в Конституцию РФ, сообщает Ura.ru.

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