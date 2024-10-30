Российский суд приговорил гражданку Украины к 11 годам колонии за шпионаж
Белгородский суд приговорил к 11 годам колонии гражданку Украины за шпионаж в пользу ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Сообщается, что, временно проживая в Белгороде, злоумышленница занималась сбором и передачей через мессенджер данных о дислокации подразделений Вооруженных сил России.
Полученные сведения ВСУ могли использовать против безопасности России.
Ранее сообщалось, что суды России в первой половине 2024 года вынесли приговоры 70 фигурантам по обвинению в государственной измене или шпионаже. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru