Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик

Истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа не допустил нарушения государственной границы России американским самолётом-разведчиком, сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной РФ (НЦУО).

Российский самолёт был поднят в воздух после того, как над Чёрным морем была обнаружена воздушная цель. Экипаж Су-27 идентифицировал её, как самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, который в итоге удалился от границы РФ.

Ранее российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Тихим океаном, сообщают «Невские новости».

