Российский Су-27 потерпел крушение в Черном море

Российский самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным военного ведомства, с самолета был отправлен аварийный сигнал в 50 км от Феодосии.

В настоящее время проводится операция по спасению пилота, в которой участвуют Ан-26, вертолет Ми-8 и суда, находившиеся поблизости от места происшествия. Отмечается, что поиск затруднен сложными метеоусловиями.

Упавший самолет выполнял плановые полеты.

