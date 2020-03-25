Российский Су-27 потерпел крушение в Черном море
25 марта 202022:40
Российский самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
По данным военного ведомства, с самолета был отправлен аварийный сигнал в 50 км от Феодосии.
В настоящее время проводится операция по спасению пилота, в которой участвуют Ан-26, вертолет Ми-8 и суда, находившиеся поблизости от места происшествия. Отмечается, что поиск затруднен сложными метеоусловиями.
Упавший самолет выполнял плановые полеты.
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