Российский самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи

Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено Путин лично приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве Представители правительств России и Белоруссии сегодня утвердят документы по интеграции двух стран В Госдуме предложили принимать школы после ремонта вместе с родительским сообществом