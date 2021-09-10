Российский самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья-Белгород, совершил экстренную посадку в Анталье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на международный аэропорт турецкого города.

Как отметил собеседник агентства, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. Сейчас самолет проходит проверку.

По предварительной информации, на борту сработал датчик разгерметизации салона.

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