Российский самолет экстренно приземлился в аэропорту Антальи
10 сентября 202111:34
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья-Белгород, совершил экстренную посадку в Анталье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на международный аэропорт турецкого города.
Как отметил собеседник агентства, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по техническим причинам. Сейчас самолет проходит проверку.
По предварительной информации, на борту сработал датчик разгерметизации салона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru