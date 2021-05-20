Российский моряк попал в плен к пиратам

Посол России в Республике Гана Дмитрий Суслов подтвердил, что пираты атаковали в Гвинейском заливе рыболовное судно Atlantic Princess и захватили пятерых членов экипажа, сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошёл у берегов Ганы, в числе захваченных боцман судна, который является гражданином России.



«Ведётся необходимая работа, устанавливается контакт с компанией - владельцем судна», - добавил посол.



По данным специализированного портала Dryad Global, судно было атаковано 19 мая, в плен к пиратам, кроме россиянина, попали три гражданина Китая и один кореец.



Ранее в Нигерии в трёх милях от устья реки Рамос было атаковано судно Ambika, захвачены три члена экипажа - двое граждан России и один гражданин Индии, сообщает РИА ФАН. Через несколько дней заложников освободили нигерийские силовики.

