Российский моряк попал в плен к пиратам
Посол России в Республике Гана Дмитрий Суслов подтвердил, что пираты атаковали в Гвинейском заливе рыболовное судно Atlantic Princess и захватили пятерых членов экипажа, сообщает ТАСС.
По его словам, инцидент произошёл у берегов Ганы, в числе захваченных боцман судна, который является гражданином России.
«Ведётся необходимая работа, устанавливается контакт с компанией - владельцем судна», - добавил посол.
По данным специализированного портала Dryad Global, судно было атаковано 19 мая, в плен к пиратам, кроме россиянина, попали три гражданина Китая и один кореец.
Ранее в Нигерии в трёх милях от устья реки Рамос было атаковано судно Ambika, захвачены три члена экипажа - двое граждан России и один гражданин Индии, сообщает РИА ФАН. Через несколько дней заложников освободили нигерийские силовики.
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