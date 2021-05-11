Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России норвежским самолётом, сообщает пресс-служба Северного флота.
В сообщении говорится, что российский самолёт был поднят в воздух для опознавания воздушной цели, которые средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря 11 мая.
Экипаж МиГ-31 сопроводил воздушную цель, которая была идентифицирована, как самолёт патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
Ранее российский Су-30 перехватил над Чёрным морем три французских самолёта, сообщает RT. Воздушные цели были идентифицированы как истребители Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции.
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