Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии

Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России норвежским самолётом, сообщает пресс-служба Северного флота.

В сообщении говорится, что российский самолёт был поднят в воздух для опознавания воздушной цели, которые средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря 11 мая.

Экипаж МиГ-31 сопроводил воздушную цель, которая была идентифицирована, как самолёт патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Ранее российский Су-30 перехватил над Чёрным морем три французских самолёта, сообщает RT. Воздушные цели были идентифицированы как истребители Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции.