Российский МИД выразил признательность МЧС за спасение
МИД России поблагодарил МЧС за оперативное устранение задымления в центральном здании ведомства, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
«Завершилось все благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!» – рассказали в МИД РФ.
Сведения об инциденте в здании МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве в МЧС поступили в 22:19 (мск). Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через четыре минуты. Спасатели возгорания не обнаружили.
Погибших и пострадавших нет.
Причиной ЧП стало задымление в вентиляционной шахте, отмечает Москва24.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Испании заявили о смене политических ролей России и США
- Дипломат: Задержание депутата Юмашевой – акт отчаяния США
- В Крыму подвели итоги творческому форуму «Таврида»
- Российский МИД выразил признательность МЧС за спасение
- Экономисты назвали причины бедности и закредитованности россиян