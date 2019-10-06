Российский МИД выразил признательность МЧС за спасение

МИД России поблагодарил МЧС за оперативное устранение задымления в центральном здании ведомства, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

«Завершилось все благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!» – рассказали в МИД РФ.

Сведения об инциденте в здании МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве в МЧС поступили в 22:19 (мск). Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через четыре минуты. Спасатели возгорания не обнаружили.

Погибших и пострадавших нет.

Причиной ЧП стало задымление в вентиляционной шахте, отмечает Москва24.

