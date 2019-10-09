Российский вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Известно, что вертолет принимал участие в параде, который был приурочен к празднованию 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. На кадрах зафиксировано, как Ми-35 совершает полет вслед за марширующими военными мимо трибун. Впоследствии он опустился слишком низко, что и стало причиной инцидента.

В России будет создан новый скоростной боевой вертолёт. Его скорость превысит 400 км/ч. Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН заявил, что Россия ещё не скоро обзаведется современным боевым скоростным вертолётом.

