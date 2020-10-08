Российские журналисты пострадали в Карабахе

Российские журналисты пострадали при ударе ВС Азербайджана по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в Шуши, сообщает Sputnik Армения.

Корреспондент агентства рассказал, что удар был нанесён по тому же месту, что и днем. В числе пострадавших - российские журналисты, их имена не уточняются.

Ранее удар по собору Святого Христа Всеспасителя был нанесён в момент, когда в нём находились дети. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших, однако здание получило серьёзные повреждения.

Ситуация в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Здесь продолжаются интенсивные бои, военные Азербайджана обстреливают мирные города и сёла, гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В Армении и Карабахе объявили военное положение.

