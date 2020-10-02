Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

Российские журналисты попали под артиллеристский обстрел в Нагорном Карабахе. Они передвигались на микроавтобусе с коллегами из Армении и волонтёрами из США. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сегодня под обстрел по пути к столице Нагорного Карабаха Степанакерту попала российская певица Юлия Чичерина. Удар нанесли азербайджанские боевые беспилотные летательные аппараты. Она смогла выбраться из-под обстрела, не пострадав.

По мнению исполнительницы, её спасла кошка, которая нашла безопасное место, где Чичерина укрылась, переждав обстрел.

Супруг Чичериной Сухраб Раджабов сообщил, что Юлия отправилась в Нагорный Карабах с целью поддержать жителей непризнанной республики в условиях военного конфликта с Азербайджаном, отмечают argumenti.ru. Она выступит на мероприятии.

