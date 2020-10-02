Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе
Российские журналисты попали под артиллеристский обстрел в Нагорном Карабахе. Они передвигались на микроавтобусе с коллегами из Армении и волонтёрами из США. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сегодня под обстрел по пути к столице Нагорного Карабаха Степанакерту попала российская певица Юлия Чичерина. Удар нанесли азербайджанские боевые беспилотные летательные аппараты. Она смогла выбраться из-под обстрела, не пострадав.
По мнению исполнительницы, её спасла кошка, которая нашла безопасное место, где Чичерина укрылась, переждав обстрел.
Супруг Чичериной Сухраб Раджабов сообщил, что Юлия отправилась в Нагорный Карабах с целью поддержать жителей непризнанной республики в условиях военного конфликта с Азербайджаном, отмечают argumenti.ru. Она выступит на мероприятии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей
- Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
- Глава Минздрава назвал ключевой аспект борьбы с коронавирусом
- Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
- Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru