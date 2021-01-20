Российская система кондиционирования воздуха отключилась на МКС

Космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что на Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха, сообщает «Интерфакс».

В ходе переговоров с ЦУП, космонавт уточнил, что в российском модуле «Звезда» отключилась одна из двух дублирующих друг друга систем кондиционирования - СКВ-2. Специалисты ответили, что следует «деактивировать компьютер и провести дополнительные проверки».

Ранее в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС обнаружилась утечка воздуха, причиной которой стала трещина. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация находится под контролем. Как сообщает RT, в феврале 2021 года на станцию будут доставлены компоненты для восполнения утечки.



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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:УтечкаКосмосМКС
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