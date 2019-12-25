Российская пианистка погибла от газа в венгерском хостеле

Пианистка из России и ее соотечественник отравились бытовым газом в одном из хостелов в Будапеште. 27-летняя девушка не выжила, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Венгрии.

Трагедия произошла 22 декабря в хостеле Otto Studios. Установлено, что погибшей стала пианистка Элина Валиева – уроженка Уфы 1992 года рождения.

Ее спутник был госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в местной токсилогической клинике.

Тело россиянки пока не удается доставить на родину, так как ведется расследование. При этом собеседник агентства подчеркнул, что здание, в котором располагается хостел – довольно старое. Также уточняется, что россияне отравились газом во время сна.

