Российская модель арестована за ложное обвинение в изнасиловании футболистом «Милана»

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлёву за ложное обвинение в изнасиловании 22-летним футболистом «Милана» Тео Эрнандесом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на испанские СМИ.

По информации СМИ, Эрнандес и Кремлева провели ночь вместе летом 2017 года, позже россиянка выдвинула ему обвинения в изнасиловании. В результате судом не было обнаружено доказательств обвинений, в связи с чем девушка была арестована.

Тео Эрнандес с июля 2019 года играет за футбольный клуб "Милан". Контракт с клубом подписан на 5 лет. Является воспитанником "Атлетико Мадрид", в котором играл его отец Жан-Франсуа Эрнандес.

