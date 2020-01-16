Российская модель арестована за ложное обвинение в изнасиловании футболистом «Милана»
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлёву за ложное обвинение в изнасиловании 22-летним футболистом «Милана» Тео Эрнандесом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на испанские СМИ.
По информации СМИ, Эрнандес и Кремлева провели ночь вместе летом 2017 года, позже россиянка выдвинула ему обвинения в изнасиловании. В результате судом не было обнаружено доказательств обвинений, в связи с чем девушка была арестована.
Тео Эрнандес с июля 2019 года играет за футбольный клуб "Милан". Контракт с клубом подписан на 5 лет. Является воспитанником "Атлетико Мадрид", в котором играл его отец Жан-Франсуа Эрнандес.
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