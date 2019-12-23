Российская авиабаза Хмеймим подверглась атаке боевиков

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о нападении боевиков на авиабазу РФ в Сирии. Как передает РИА Новости, атака была совершена с помощью беспилотников.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал, ущерб базе не нанесен. В настоящее время база работает в обычном режиме.

Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО.

