Российская авиабаза Хмеймим отразила атаку беспилотников
11 февраля 202000:59
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии отразила атаку двух беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрия Боренкова.
По его словам, авиабаза работает в штатном режиме. В результате попытки атаки никто из российских военных не пострадал.
Для того, чтобы сбить беспилотники военные РФ применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С". Аппараты были сбиты на расстоянии 2-6 км от авиабазы.
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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
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