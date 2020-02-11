Российская авиабаза Хмеймим отразила атаку беспилотников

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии отразила атаку двух беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрия Боренкова.

По его словам, авиабаза работает в штатном режиме. В результате попытки атаки никто из российских военных не пострадал.

Для того, чтобы сбить беспилотники военные РФ применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С". Аппараты были сбиты на расстоянии 2-6 км от авиабазы.



