Российская актриса обвинила режиссера в приставаниях на кастинге

Российская актриса Мария Русанова обвинила в неподобающем поведении организатора проб. О неприятной истории она поведала в соцсетях. По словам артистки, некий Родион Бельков представился режиссером ВГИКа. На кастинге для дипломной работы на территории «Мосфильма» он предложил девушке записать видео в нижнем белье, а после отказа последовала грубая реакция и предложения съёмок в обнажённом виде.

Сам мужчина настаивает, что ни в чём не виноват, а обвинение называет ложью. Однако в комментариях к истории Русановой подписчики и пользователи рассказали о других подобных происшествиях с его участием.

В итоге молодая актриса сумела убежать, когда режиссер попытался ее ударить, и направилась прямиком в службу безопасности киностудии. Однако сотрудники отговорили её вызывать полицию, завив, что она ничего не докажет, сообщает «360».

Русанова выяснила, что Бельков пару лет назад зарегистрировал кинокомпанию «Ермак», арендовал помещение, где и проводит пробы. Причём режиссёр он мнимый — обманным путем проникает на фестивали, фотографируется на красных дорожках и выкладывает ив сеть изображения.

Сам же мужчина утверждает, что еще четыре года назад окончил ВГИК и теперь занимается съемками полноценного фильма. Он также обвинил в неадекватном поведении саму артистку, которая, по его словам, отказывалась покинуть павильон, оскорбляла работников кинокомпании, хватать личные чужие вещи и документы.

Несмотря на все пояснения Белькова, под рассказом актрисы собралось большое количество комментариев. Многие девушки заявили, что тоже получали от режиссера приглашения пройти пробы. В качестве доказательств они прикладывали скриншоты переписки.

