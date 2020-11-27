Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из Польши

Россельхознадзор временно запретил экспорт в Россию продукции птицеводства из Польши, что связано с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что с 27 ноября из Польши на территорию России запрещено ввозить живую птицу и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы и все виды птицеводческой продукции, которая содержит в своём составе продукты переработки птицы, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Исключение сделали для товаров, которые подвергаются обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

В Россельхознадзоре также запретили транзит из Польши живой птицы по территории России. Если указанная продукция из Польши была отгружена до 27 ноября 2020 года, то решение о её пропуске будет приниматься в обычном режиме.

Ранее в связи с распространением гриппа птиц Россельхознадзор объявил запрет на ввоз в Россию продукции птицеводства из Великобритании и Дании.

