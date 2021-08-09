Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в соцучреждения
Россельхознадзор выявил более 100 нарушений поставщиков питания в социальные учреждения, сообщают «Известия».
Отмечается, что проверка была проведена после обращения в ведомство Бюро расследований ОНФ. Было выявлено, что большинство нарушений касаются поставок молочной продукции.
Сообщается, что компании напрямую не нарушают правила оборота продукции, но сотрудничают с компаниями-нарушителями, которые легализуют продукты неизвестного происхождения и качества, не подтверждая их безопасность, а затем реализуют по низким ценам.
Так, например, поставщик продуктов питания в больницы Омска в июне закупал масло, которое многократно перепродавалась и переупаковывалась.
Ранее Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. В организации считают, что это не позволит производителям хитрить с упаковкой и, например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru