Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в соцучреждения

Россельхознадзор выявил более 100 нарушений поставщиков питания в социальные учреждения, сообщают «Известия».

Отмечается, что проверка была проведена после обращения в ведомство Бюро расследований ОНФ. Было выявлено, что большинство нарушений касаются поставок молочной продукции.

Сообщается, что компании напрямую не нарушают правила оборота продукции, но сотрудничают с компаниями-нарушителями, которые легализуют продукты неизвестного происхождения и качества, не подтверждая их безопасность, а затем реализуют по низким ценам.

Так, например, поставщик продуктов питания в больницы Омска в июне закупал масло, которое многократно перепродавалась и переупаковывалась.

Ранее Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. В организации считают, что это не позволит производителям хитрить с упаковкой и, например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока.

