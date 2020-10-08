Росприроднадзор: В реках Камчатки превышены нормы по загрязняющим веществам
Росприроднадзор выявил в камчатских реках превышение норм по загрязняющим веществам, сообщили в Минприроды РФ.
В результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке, установлено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.
В ведомстве отметили, что химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, ртуть, а также нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и прочее, требует проведения обязательной предварительной пробоподготовки, после которой возможно обнаружение опасных таких загрязняющих веществ, как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе.
Загрязнение воды в акватории Тихого океана ранее подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды». Исследования показали наличие в образцах прибрежной воды нефтесодержащих компонентов, в том числе фенола.
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