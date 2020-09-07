Роспотребнадзор передал прокуратуре результаты проверки по госпитализации Навального
Томское управление Роспотребнадзора провело проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Отмечается, что проверка завершена, результаты по ней переданы в прокуратуру. Детали не приводятся: Роспотребнадзор не раскрывает их из-за следственных мероприятий.
Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в омскую БСМП-1. Он впал в кому. Позже политика доставили в немецкую клинику Charite, врачи которой заподозрили у Навального отравление веществом класса «Новичок». Берлин требует от Москвы прозрачного расследования, российская сторона настаивает, что нет причин говорить об отравлении и возбуждении уголовного дела.
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