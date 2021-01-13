Роспотребнадзор назвал причину массового отравления жителей Буйнакска

Управление Роспотребнадзора по республике Дагестан установило, что жители Буйнакска отравились загрязнённой питьевой водой, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в результате лабораторных исследований в пробе водопроводной воды и материалах от больных были выделены ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.

В настоящее время региональным управлением Роспотребнадзора усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды в Буйнакске.

Всего за период с 11 по 13 января было зарегистрирован 71 случай заболевания острыми кишечными инфекциями, госпитализировано 55 человек, из них 45 детей.

Ранее следственным управлением СК РФ по республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

