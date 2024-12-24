Роспотребнадзор: Девять детей отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге
Девять детей в возрасте 10-11 месяцев отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Праздник организовала группа родителей. На утреннике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых, питание на торжество было заказано в службе доставки. Девять младенцев были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции – рвота, жидкий стул и температура. Выясняются все обстоятельства дела.
20 декабря одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, они были изолированы. Предварительно, в четверг, 19 декабря, после вечернего приема пищи у одиннадцати детей появились признаки отравления. На данный момент в больнице проводят эпидемиологические мероприятия. Прокуратура начала проверку по данному факту.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли из Свердловской области на соревнования конькобежцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru