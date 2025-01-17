Роспотребнадзор: Число пострадавших в санатории Красноярского края выросло до 33

Число людей с подозрением на острую кишечную инфекцию в санатории на юге Красноярского края возросло до 33, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом

Уточняется, что все пострадавшие – взрослые люди.

На данный момент санаторий «Сосновый бор» приостановил свою работу, управление Роспотребнадзора продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в санатории произошло массовое отравление, предположительно вызванное омлетом. В региональном СУСК пояснили, что отдыхающие, преимущественно пожилые люди, чувствовали резкое ухудшение здоровья после завтрака. Все пострадавшие находились в санатории по социальным путевкам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОтравленияКрасноярский Край

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