Росморречфлот опроверг информацию, что затонувший у берегов Румынии сухогруз был российским

Граждан России на борту сухогруза, который 11 марта затонул в Чёрном море у берегов Румынии, не было, сообщает пресс-службе Росморречфлота.

В сообщении ведомства отмечается, что судно принадлежит иностранной компании, ходит под флагом Коморских островов.

«Экипаж корабля состоит из граждан Украины», - добавили в ведомстве.

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в нескольких десятках километров от побережья Румынии утром 11 марта, сообщает «Свободная пресса». Спасли десять человек, два члена экипажа погибли, поиски ещё одного моряка продолжаются.