Росморречфлот опроверг информацию, что затонувший у берегов Румынии сухогруз был российским
Граждан России на борту сухогруза, который 11 марта затонул в Чёрном море у берегов Румынии, не было, сообщает пресс-службе Росморречфлота.
В сообщении ведомства отмечается, что судно принадлежит иностранной компании, ходит под флагом Коморских островов.
«Экипаж корабля состоит из граждан Украины», - добавили в ведомстве.
Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в нескольких десятках километров от побережья Румынии утром 11 марта, сообщает «Свободная пресса». Спасли десять человек, два члена экипажа погибли, поиски ещё одного моряка продолжаются.
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