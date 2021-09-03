Роскомнадзор снял блокировку с сайта Readovka

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka.ru и удалил его из Единого реестра запрещенных в России, сообщает Telegram-канал издания.

Как говорится на самом портале, для этого пришлось снять с публикации несколько материалов, в том числе о депутате Дмитрии Саблине, по которым нет судебных исков.

«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», - отметили в издании.

Ранее Роскомнадзор внёс сайт Readovka.ru в список запрещённых на основании постановления УФССП России по Московской области, сообщает Ura.ru.

