Роскомнадзор снял блокировку с сайта Readovka
Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka.ru и удалил его из Единого реестра запрещенных в России, сообщает Telegram-канал издания.
Как говорится на самом портале, для этого пришлось снять с публикации несколько материалов, в том числе о депутате Дмитрии Саблине, по которым нет судебных исков.
«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», - отметили в издании.
Ранее Роскомнадзор внёс сайт Readovka.ru в список запрещённых на основании постановления УФССП России по Московской области, сообщает Ura.ru.
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