Роскомнадзор примет решение в отношении Twitter после 15 мая

Администрация Twitter Inc проинформировала Роскомнадзор о выполнении требований по удалению запрещенного контента. Как сообщает пресс-служба регулятора, встреча состоялась 13 мая по инициативе социальной сети.

В сообщении говорится, что администрация Twitter подтвердила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, ранее выявленную Роскомнадзором. Это, в том числе, детская порнография, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, материалы экстремистского толка.

В ведомстве заявили, что соцсеть должна удалить запрещённую информацию до 15 мая, после чего будет проведена проверка и принято решение о продлении действующих или принятии иных мер.

Ранее Twitter отказался блокировать более 2800 ссылок, нарушающих законодательство РФ, сообщает Ura.ru. В связи с этим Роскомнадзор принял решение замедлить работу соцсети до 15 мая.

