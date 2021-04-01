Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно удалить из социальной сети Instagram рекламные сообщений с вакансиями наркокурьеров, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что реклама, размещенная в разделе «Stories», мотивирует пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена в России. Также регулятор напомнил, что распространение подобного рода информации также является противозаконным.

Кроме того, от руководства Facebook потребовали проверить механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента на соответствие российским законам, и исправить выявленные нарушения.

В Роскомнадзоре напомнили, что за нарушение порядка ограничения доступа к незаконному контенту, а также неудаление запрещенной информации, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от трёх до восьми миллионов рублей. За повторное правонарушение сумма штрафа увеличится до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее конгресс США потребовал от соцсетей Twitter и Facebook, а также компании Google отчитаться о борьбе с распространением запрещенной информации, сообщает Ura.ru. Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле США Фрэнк Паллоне заявил, что крупные медиахолдинги должны контролировать информацию, которую публикуют пользователи.

