Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров
Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно удалить из социальной сети Instagram рекламные сообщений с вакансиями наркокурьеров, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что реклама, размещенная в разделе «Stories», мотивирует пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена в России. Также регулятор напомнил, что распространение подобного рода информации также является противозаконным.
Кроме того, от руководства Facebook потребовали проверить механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента на соответствие российским законам, и исправить выявленные нарушения.
В Роскомнадзоре напомнили, что за нарушение порядка ограничения доступа к незаконному контенту, а также неудаление запрещенной информации, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от трёх до восьми миллионов рублей. За повторное правонарушение сумма штрафа увеличится до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Ранее конгресс США потребовал от соцсетей Twitter и Facebook, а также компании Google отчитаться о борьбе с распространением запрещенной информации, сообщает Ura.ru. Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле США Фрэнк Паллоне заявил, что крупные медиахолдинги должны контролировать информацию, которую публикуют пользователи.
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