Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube
Роскомнадзор направил в компанию Google LLC требование снять ограничения, наложенные на публикацию материалов, в которых содержится гимн России, сообщает пресс-служба ведомства.
Видеохостинг YouTube ввёл ограничения на подобные материалы под предлогом нарушения авторских прав, на что в Роскомнадзоре заявили, что гимн, а также прочие государственные символы, не являются объектом авторских прав.
«Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», - подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре призвали российских владельцев каналов, которые размещают свой контент на YouTube, рассмотреть возможность перехода на российские видеохостинги.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, сообщает RT.
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