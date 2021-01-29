Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube

Роскомнадзор направил в компанию Google LLC требование снять ограничения, наложенные на публикацию материалов, в которых содержится гимн России, сообщает пресс-служба ведомства.

Видеохостинг YouTube ввёл ограничения на подобные материалы под предлогом нарушения авторских прав, на что в Роскомнадзоре заявили, что гимн, а также прочие государственные символы, не являются объектом авторских прав.

«Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», - подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре призвали российских владельцев каналов, которые размещают свой контент на YouTube, рассмотреть возможность перехода на российские видеохостинги.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, сообщает RT.

