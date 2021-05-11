Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал Russia Today

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC требование в максимально короткие сроки снять ограничения с YouTube-канала Russia Today, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что речь идёт о блокировке, в том числе, интервью с известным российским вирусологом Дмитрием Львовым, а также ограничении на публикацию видеоматериалов и проведение прямых трансляций, объяснив это якобы распространением недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях.

Регулятор назвал действия администрации YouTube актом цензуры в отношении российских СМИ, а также нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор отметил, что видеохостинг, под формальными предлогами, регулярно блокирует контент, размещённый российскими СМИ, при этом чаще всего - издания Russia Today.

Ведомство напомнило, что российское законодательство предусматривает штраф до одного миллиона рублей за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ.

Ранее Роскомнадзор направил компании Google LLC требование максимально быстро снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев», сообщает RT. Регулятор указал, что приложение ГТРК «Саратов» было создано с целью сохранить и передать поколениям память о победителях, а удаление его из Google Play является нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

