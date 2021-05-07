Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать приложение «Улица Героев»
Роскомнадзор направил компании Google LLC требование максимально быстро снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев», сообщает пресс-служба ведомства.
Регулятор отметил, что приложение, принадлежащее ГТРК «Саратов», содержит информацию исторического характера - биографии героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России.
В ведомстве указали, что «Улица Героев» создана с целью сохранить и передать поколениям память о победителях, а удаление приложения из Google Play является нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
«Любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершённом в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», - подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ведомство напомнило, что игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, согласно российским законам наказывается штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter новыми многомиллионными штрафами за отказ удалять запрещенную информацию, сообщает Ura.ru. Соответствующие административные материалы были направлены в 422-й мировой судебный участок Москвы.
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